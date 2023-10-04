«علوم حلوان» تنظم المؤتمر الدولي الأول للعلوم والاستدامة

تنظم كلية العلوم في جامعة حلوان، المؤتمر الدولي الأول للعلوم «العلوم والاستدامة» في تمام التاسعة صباحا، خلال الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023 بمجمع الفنون والثقافة، في إطار جهود الدولة لرفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار تحقيق المسئولية لمؤسسات الدولة.

جامعة حلوان

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم ، ويرأس المؤتمر الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة.

ويناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.

التعليم العالي

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، ممثلة في الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، والفيزياء النووية والفيزياء الحيوية والفيزياء الطبية والفيزياء الإشعاعية وفيزياء الجوامد وفيزياء الليزر وعلوم المواد النانونية وتطبيقاتها، الكيمياء التطبيقية والحيوية والعضوية والصناعية والطبية، والعلوم البيولوجية، والنبات والميكروبيولوجيا، وعلم الحيوان والفسيولوجي، والمناعة والوراثة، والعلوم البيئية، وتغيرات المناخ، والجيولوجيا والجيوفيزياء.

كما يقام على هامش المؤتمر 3 ورش عمل في موضوعات «استخدام العزوم الإلكترونية المغزلية في تخزين المعلومات، علوم البترول، الحاضنات التكنولوجية».

ويحضر المؤتمر الباحثون في الجامعات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز الأبحاث بجمهورية مصر العربية، والعاملين في قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الإلكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية، ويحاضر في المؤتمر علماء من أمريكا وإنجلترا والنمسا وألمانيا وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.