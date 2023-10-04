فيلم «العميل صفر» يحقق 35 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 7 أسابيع

حقق فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني، نجاحا كبيرا بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض، واحتل المرتبة الثانية، إذ وصلت إيراداته إلى 35 مليون و642 ألف جنيه خلال 7 أسابيع فقط، بحسب تصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» يعرض حاليا في دور العرض، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم «العميل صفر»

تدور قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يجسدها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

ويعتبر فيلم «العميل صفر» البطولة المنفردة الأولى للفنان أكرم حسني في السينما، وذلك بعد مجموعة من التجارب شارك فيها مع عدد من النجوم من بينها «كلب بلدي» مع أحمد فهمي، «بنك الحظ» مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى «البدلة» مع تامر حسني.