فيلم «العميل صفر» يحقق إيرادات 166 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال يوم

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق 166 ألف جنيه بدور العرض في يوم.

قصة فيلم «العميل صفر»

تأتي قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم «العميل صفر»

وحقق أكرم حسني نجاحا كبيرا بفيلم «العميل صفر» الذي يعرض حاليا في دور العرض وتصدر شباك التذاكر، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.