زاهي حواس يستعد لتقديم برنامج عالمي بعنوان «الحارس».. «يُترجم إلى عدة لغات»

وقّع الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، صباح اليوم، عقد برنامج تلفزيوني عالمي بعنوان «الحارس.. محطات في حياة زاهي حواس»، ويُتوقع عرضه على عدد من المحطات العالمية، حيث يتم ترجمته إلى عدة لغات، ويضم نخبة من المتخصصين وفريق عمل بحثي عالمي.

برنامج تلفزيوني تقديم زاهي حواس

يذكر أنّ البرنامج يناقش حياة الدكتور زاهي حواس البحثية والكشفية، ويفجر عددا من المفاجآت التي يتشوق الجمهور لمعرفتها من خلال رحلته الطويلة في عالم الآثار، فضلا عن كشف العديد من الخبايا فيما يخص علم الآثار.

ويتطرق البرنامج إلى الحديث عن الأنبياء في الحضارة المصرية القديمة، في خطوة تأتي امتدادًا لتاريخ المؤسسة الإنتاج على مدار السنوات الماضية وضمن سلسلة إنتاجية لعدد من البرامج والأعمال المختلفة القادمة في شتى التخصصات.