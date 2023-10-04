إنجازات 10 سنوات.. تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

نفذت الدولة مشروعات غير مسبوقة في القطاع اللوجستي خلال السنوات الماضية، بإنشاء محاور نقل ولوجستيات تربط بين المواني البحرية والجافة والمناطق اللوجستية من خلال الطرق الجديدة، وتنفيذ مشروع قومي للسكة الحديد يتم من خلاله إنشاء قطارات سريعة تربط مواني البحر الأحمر بالبحر المتوسط، سواء لنقل البضائع أو الركاب، و ربط المناطق الصناعية والاستثمارية بالمواني وشبكات الطرق الرئيسة، لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

تنفيذ مشروعات تربط مصربمحيطها الإقليمي

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه في إطار توجه الدولة للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، تم تنفيذ مشروعات تربط مصربمحيطها الإقليمي سواء كان على المستوى القاري (قارة أفريقيا) أو الشرق أوسطي (منطقة الشرق الأوسط).

وتخطط الدولة لإنشاء طرق لنفاذ البضائع، سواء المصرية، أو العربية، أو الأوروبية إلى جنوب ووسط القارة الإفريقية، من خلال مشروع «القاهرة - كيب تاون» البالغ طوله نحو 10.3 ألف كيلومتر، والمخطط تنفيذه لربط مصر بالدول الأفريقية.