عضو بـ«النواب»: ترشح السيسي لولاية جديدة يضمن تحقيق التنمية الشاملة

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لولاية جديدة، لاستكمال تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.

التخلص من حكم الجماعة الإرهابية

وأوضح في تصريحات صحفية أن استمرار الرئيس السيسي يستهدف الحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والذي يشكل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أحد أهم أدواتها.

وأكد أن هذا القرار أسعد أبناء الوطن الذين يدركون جيدا حجم النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والتي انحاز فيها إلى المواطن المصري البسيط الذي تصدر اهتماماته وأولوياته.

القضاء على مخططات الفتنة

وطالب عضو مجلس النواب، جموع المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للقضاء على مخططات الفتنة، والعبور بمصر إلى بر الأمان.