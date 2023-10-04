«علوم بني سويف» تطلق مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة

أطلقت كلية العلوم في جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مبادرة بعنوان «إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة»، وتستهدف بشكل رئيسي طلاب مرحلة البكالوريوس بالكليات العلمية المختلفة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي.

مشاركة 1000 طالب في المبادرة

وأشارت الجامعة إلى تسجيل أكثر من 1000 طالب في تلك المبادرة من جامعة بني سويف والجامعات الأخرى، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، وبحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العلمية من داخل الجامعة وخارجها، وإدارات ومراكز الجامعة المعنية، إضافة لعدد من الشركات الداعمة للمبادرة.

استخدام الأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية، بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلاُ عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.

مراحل عمل المبادرة

وأشار الدكتور حمادة محمد محمود، عميد الكلية، إلى أن المبادرة تضم 3 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى تعليم أساسيات البحث العلمي وقواعد التفكير، وتتطرق المرحلة الثانية لكيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الآخرين وكتابة الأبحاث، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية علي أرض الواقع من خلال عمل دراسات الجدوى والتدريب على ريادة الأعمال والحصول على تمويل من الجهات المانحة.