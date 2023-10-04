إنجازات 10 سنوات.. كيف خفّفت الدولة الاختناقات المرورية؟

شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظا فيما يخص إنشاء الكباري، حيث جرى تطوير الكباري العلوية والأنفاق ضمن عناصر مشروع مصر القومي للطرق الجديدة، لاستيعاب الكثافات المرورية وحل مشكلة الاختناقات المعقدة في العديد من الميادين والطرق الرئيسية في مصر، ما كان لها أثر كبيرُ في حل أزمة التكدس المروري، وتقدر التكلفة الإجمالية للانتهاء منها نحو 1000 مشروع من الكباري العلوية والأنفاق بتكلفة 140 مليار جنيه.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه بشأن الكباري العلوية والأنفاق، جرى إنشاء 935 كوبري خلال الفترة 2014-2023 ليصل إجمالي عدد الكباري إلى 2435 كوبري/ نفق عام 2023 مقابل 1500 كوبري/ نفق عام 2014، ويُتوقع وصول عدد الكباري إلى 2800 كوبري/ نفق عام 2030 ومن أهم الكباري العلوية التي تم تنفيذها «قلما - طوخ طنبشا - الشموت».

كما جرى إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة خلال الفترة (2014-2023) ليصل طول شبكة الطرق الرئيسية إلى 305 آلاف كيلومتر عام 2023 مقابل 23.5 ألف كيلومتر عام 2014، ويتوقع أن يصل إلى 33.5 ألف كيلومتر عام 2030، إضافة إلى تطوير 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية في عام 2023، ويُتوقع تطوير 4 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية عام 2030، ليصبح إجمالي التطوير في الشبكة 14 ألف كيلومتر.