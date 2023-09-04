لتقليل الحوادث.. تفاصيل خطة تحويل 1120 مزلقان سكة حديد إلى كباري

كشفت وزارة النقل، خطة تحويل المزلقانات أعلى السكك الحديدية إلى كباري، موضحة أنه تم تحويل 34 مزلقانًا، ويجري حالياً العمل على تحويل 13 آخرين، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضافت وزارة النقل، في تقرير حديث لها، أن الخطة تشتمل على تحويل 1120 مزلقانا بهدف تقليل معدلات الحوادث، وتقليل أوقات انتظار السيارات، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وأشارت إلى أنه ضمن الخطة، تم تنفيذ كباري السيل والمضيق لإلغاء مزلقانات السكك الحديدية في منطقتي السيل والمضيق بأسوان لتحقيق السيولة المرورية لتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث، وكوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، ويسهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد.

المزلقانات عانت من الإهمال لسنوات

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل على تحويل المزلقات إلى كباري، قائلاً: «غالبية مزلقانات السكك الحديدية عانت من الإهمال لسنوات طويلة دون أي تطوير ملموس على أرض الواقع الأمر الذي أدى إلى تراجع دورها من ناحية والتسبب في وقوع حوادث جسيمة من ناحية أخرى».

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن خطة وزارة النقل لها أهمية عظمى لأنها ستقتضي على أوقات انتظار السيارات أمام مزلقانات السكك الحديدية أثناء مرور القطارات، وتفادي وقوع أي حوادث جسيمة نتيجة بعض السلوكيات الفردية.

تحديث نظم الإشارات

وأوضح أستاذ الطرق والنقل، أن عملية التحويل تتم في إطار خطة قومية تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية سواء تحديث نظم الإشارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات، مؤكداً أن الأعمال تتم وفق المعايير العالمية.