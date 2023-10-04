«طلاب من أجل مصر» بجامعة دمنهور تنظم حفل استقبال للطلبة الجدد بكلية الهندسة

تستعد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، لاستقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة، من خلال إقامة حفل استقبال لهم وتعريفهم بالكلية.

احتفالات طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور

وأسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تهدف إلى إيجاد مجتمع متكامل داخل الجامعة يعكس روح العمل الجماعي والتعاون المتبادل بين الطلاب، كما تسعى إلى تعزيز قدارتهم على مواجهة التحديات وبناء الشخصية القيادية وتحقيق التفاعلية بين الأجيال الطلابية المتعاقبة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

أهداف طلاب جامعة من أجل مصر

وتعمل أسرة طلاب من أجل مصر على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية والتواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

يأتي الاحتفال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بشباب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير كل الفرص لهم داخل الجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعه دمنهور للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور محمد خيرت داود عميد كلية الهندسة جامعة دمنهور.