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كتب النصر.. «طابا كامب ديفيد الجدار العازل» للمؤلف الدكتور نبيل العربي

كتب:

نرمين عفيفي
12:58 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

في كتابه «طابا كامب ديفيد الجدار العازل.. صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية»، يفخر الدكتور نبيل العربي بدوره الوطني في قضية استعادة طابا واعتبارها المعركة الدبلوماسية المتممة لمكتسبات نصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «كتب النصر.. طابا كامب ديفيد الجدار العازل للمؤلف الدكتور نبيل العربي» من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، 

سرد ذكرياته عن حرب يونيو 1967 أثناء عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة

في المقدمة، استعرض «العربي» جانبًا من مسيرته المهنية وصولا إلى توليه مهام وزارة الخارجية المصرية وأمانة جامعة الدول العربية، وسرد ذكرياته عن حرب يونيو 1967 أثناء عمله في بعثة مصر بالأمم المتحدة وملامح المعارك الدبلوماسية التي أدارتها مصر لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

المعركة انتقلت إلى ساحات التفاوض فأجادت مصر الدفاع عن مصالحها

وبعد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، أوضح «العربي» أنَّ المعركة انتقلت إلى ساحات التفاوض فأجادت مصر الدفاع عن مصالحها في مؤتمر جنيف للسلام ثم مفاوضات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وخصص الفصل الثامن من كتابه لقضية طابا التي اعتبرها الإنجاز الأهم في حياته، فقد ترأس وفد مصر في المفاوضات على مدار 5 سنوات بصفته مديرا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية ثم وكيلا للحكومة المصرية في التحكيم حتى توقيعه على الاتفاق بين مصر وإسرائيل لاستعادة طابا عام 1989.

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