مسؤول كوري سابق عن قمة كامب ديفيد: توافق ثلاثي لمواجهة أي تهديدات أمنية

أكد الفريق تشون إنبم، القائد السابق للقوات الخاصة في كوريا الجنوبية، أن القمة الثلاثية التي جمعت بين قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، وكذلك تدريبات «درع الحرية 23» مع أمريكا، تتزامن من قبيل الصدفة، رغم أن القمة الثلاثية والتدريبات المشتركة جرى الترتيب لهما منذ وقت طويل.

التدريبات تعكس مدى قوة الولايات المتحدة

وأضاف المسؤول العسكري السابق في كوريا الجنوبية، في مداخلة عبر سكايب من سول، مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقاً»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن هذه القمة التدريبات تعكس مدى قوة الولايات المتحدة في علاقاتها مع كوريا الجنوبية، والآن مع اليابان، وأن هناك إرادة مشتركة بين الدول الثلاثة لمواجهة أي تهديدات أمنية معاً.

وأوضح أن تدريبات «درع الحرية 23» ليس لها أي صلة بالصين، بل هدفها الأول ردع أي تهديدات من جانب كوريا الشمالية، وتنفذ بشكل ثانوي ولديها أغراض دفاعية وتدريب أطقم العمل والقادة على العمل الجماعي وتعزيز المواءمة العملياتية.

كوريا الجنوبية بحاجة للتدريب

ولفت الفريق تشون إنبم إلى كوريا الجنوبية بحاجة إلى التدريب وتعزيز برامج التدريب لكل الأفراد والضباط والقادة، واعتبر أن هذا التدريب «درع الحرية 23» يستهدف هذا الأمر بالأساس.