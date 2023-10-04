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«النقل»: التوسع في أنشطة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

كتب:

كريم روماني
12:23 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
طرق.. تعبيرية

طرق.. تعبيرية

أكد تقرير لوزارة النقل، ضرورة تنفيذ الأعمال الخاصة بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما جرى في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية

أشار التقرير إلى أهمية المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في أفريقيا والدول العربية.

شدد التقرير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.

أكد التقرير ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة، ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات، والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير، وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.