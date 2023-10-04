تطوير ورفع كفاءة وتجميل شوارع حي الأربعين بالسويس (صور)

أعلن حي الأربعين بمحافظة السويس، قيام الإدارات المختلفة بعمليات تطوير ورفع كفاءة شارع حي الأربعين، وإنشاء ميدان حضاري، طبقا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بشأن الاهتمام بالشكل الحضاري لميادين محافظة السويس، وذلك بمتابعة اللواء هشام الشيمي، رئيس حي الأربعين.

إنشاء ماكيت يرمز إلى عراقة الأربعين

وأشار حي الأربعين إلى أنه تم رفع كفاءة وتجميل الشوارع من خلال تقسيم الشارع البالغ طوله 300 متر إلى 3 أقسام، الأول خلف مبنى الميرلاند بطول 100 متر، مكون من نافورة وأحواض مزروعة، وينتهي بماكيت يرمز إلى عراقة حي الأربعين، والثاني عبارة عن إنشاء جزيرة أمام مبنى الحي بطول 100 متر، وبها عدد 2 شلال، والثالث امتداد الشارع بطول 100 متر، وينتهي بمسلة فرعونية ترمز لعراقة محافظة السويس.

رفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة

وتابع اللواء هشام الشيمي، والجهاز التنفيذي بالحي، رفع المخلفات خلف مركز طبي المحروسة وشارع القماين وبجوار مدرسة صلاح سالم وشارع الورش بالألبان.

وتهيب رئاسة حي الأربعين بالمواطنين، بعدم إلقاء مخلفات البناء بالشوارع، وكذلك رفع القمامة والمخلفات بمساقط مدينة السادات ورفع الأشجار ومخلفات الردم والرتش بحوض مقابر اليهودية إلى جانب قطاع شرق وغرب.