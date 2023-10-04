وصول 60 ألف طن قمح إلى ميناء دمياط اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 14، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52 ألفا و722 طنا، تشمل 6280 طن يوريا و3144 طن أسمنت معبأ و9571 طن كلينكر و3010 طن حديد و14 ألفا و902 طن ملح صب و6850 طن علف و1415 طن رمل و320 طن مولاس و7230 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و956 طنا تشمل 1298 طن خشب زان، و1012 طن خردة و7 آلاف طن ذرة و214 طن تفاح و1256 طن زيت طعام و14 ألفا و586 طن قمح و2590 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2123 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح، إلى 59 ألفا و569 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 377 ألفا و32 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6536 شاحنة.