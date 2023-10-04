«النقل»: القيادة السياسة وجّهت بالتوسع في استخدام معدات حديثة لصيانة الطرق

كشف تقرير عن وزارة النقل، أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة ولاستمرار في إجراء جولات ميدانية تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار التقرير، إلى أنّ القيادة السياسة وجّهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف، خاصة رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

ولفت إلى ضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في أفريقيا والدول العربية.