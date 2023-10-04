«الدفاع الهندية»: الأمطار تعوق جهود البحث عن الجنود المفقودين في السيول

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة تعوق جهود البحث عن 23 جنديًا فقدوا بعد سيول مفاجئة في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، أدت إلى انقطاع الطريق المؤدي لجانتوك عاصمة الولاية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «وصل بلاغ بفقد 23 فردًا وغرق بعض المركبات وسط الوحل.. عمليات البحث جارية»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

تحذير من انهيارت أرضية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من انهيارات أرضية وتعطل رحلات جوية، في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء سيكيم.

انقطاع الطرق المؤدية إلى جانتوك

وقال أنجان باسوماتري، المتحدث باسم الجيش، إن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط سيكيم بولاية البنغال الغربية انقطع كما انقطعت الطرق المؤدية إلى جانتوك تمامًا.

وأضاف في إس باتاك رئيس الأمن في الولاية أن نحو 15 ألف شخص يعيشون في المنطقة المجاورة تضرروا على الأرجح، مضيفًا أن المياه جرفت ثمانية جسور على الأقل بطول ضفتي نهر تيستا.