«الداخلية»: ضبط مالك شركة في الجيزة متهم بالنصب وغسل 250 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التي قام بها بـ250 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.