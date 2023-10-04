«قانونية مستقبل وطن»: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال رؤية 2030

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، يمثل ضرورة وطنية تحتمها أولويات المرحلة المقبلة، وأنه جاء استجابة لملايين المصريين في الميادين.

عبداللطيف: دعم الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يهدف لاستكمال مسيرة الإنجازات التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وبناء الجمهورية الجديدة، وذلك في ظل ما تشهده من توترات بالمنطقة، وتحديات صعبة نتاج الظروف العالمية الاستثنائية والتي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد «عبد اللطيف»، أن الدولة نجحت في اجتياز فترة من أدق السنوات على مدار تاريخنا الطويل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحظى بتأييد شعبي وحزبي كبير وينادي جموع المصريين بترشحه للانتخابات المقبلة وسط ما جرى ويجرى على أرض مصر من ملحمة وطنية عظيمة تستند إلى جهد مخلص وعمل شاق وإنجاز هائل وتضحيات كبيرة من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه، كما صنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقاتنا الدولية.

عبداللطيف: السيسي حريص طوال الوقت على مصارحة ومكاشفة المصريين

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص طوال الوقت على مصارحة ومكاشفة المصريين في كل خطاباته، وليس لديه ما يخفيه، فدائما في كل خطاباته يكشف الحقائق ويضع المواطن في الصورة، وأكبر دليل على ذلك قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وعلى الرغم من قسوتها وشدتها وصعوبتها البالغة والتي تصور البعض بأنها تسحب الرصيد الشعبي من القيادة السياسية إلا أن المواطن المصري كان بالفعل بطل الإصلاح الاقتصادي كما أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا لم يأت من فراغ.