«الثقافي البريطاني» يناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي مع مسؤولي بعض المدارس

استضاف المجلس الثقافي البريطاني في مصر المنتدى السنوي العاشر لمسؤولي المدارس بمدينتي الإسكندرية والقاهرة، بحضور عدد من رواد ومسؤولي المدارس التي تقدم المؤهلات التعليمية الدولية الخاصة بالمملكة المتحدة، لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي.

آليات التعليم التفاعلي

ورحبت فخر جيفري، مدير الاختبارات في المجلس الثقافي البريطاني في مصر وإيمان صبري، مساعدة وزير التعليم بالحضور، ومن بين الأحداث البارزة في المنتدى كانت جلسة «آليات التعليم التفاعلي» التي قدمتها فرح شعراوي وقسمت طه، والتي عرضت منهجيات مبتكرة لتحسين تجربة التعلم.

تجهيز المعلمين لعصر الذكاء الاصطناعي

وركزت الجلسة على الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها في حجرات الدراسة لابتكار بيئات تعلم ديناميكية وفعالة، الجلسة التي تناولت «تغيير العقليات - تجهيز المعلمين لعصر الذكاء الاصطناعي» بقيادة منى حسنين، وأعطت الحضور منظورًا كبير القيمة بشأن المشهد المتغير للتعليم في العصر الرقمي.

فرص يقدمها الذكاء الاصطناعي للعاملين في التعليم

وفي السياق ذاته، ألقت أميرة سلامة خطابًا عن الرفاهية، حيث تناولت الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للعاملين في التعليم وكيف يمكن أن تتأثر رفاهية المعلم بها، كما ناقشوا في أثناء الجلسة التحديات الذهنية والنفسية التي تواجهها المدارس في هذا العصر الرقمي.

فرصة الارتقاء بالمعايير التعليمية

وأضافت أن الانضمام إلى هذه الشبكة يمنح المدارس فرصة الارتقاء بالمعايير التعليمية، ما يؤدي إلى الارتقاء بالمعايير في كل أنحاء مصر.