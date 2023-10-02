الرئيس السيسي عن جرائم الذكاء الاصطناعي: قد لا نكون منتبهين لانعكساته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كنت بتكلم الصبح مع المجلس الأعلى للقضاء وقلت لهم فكروا مع بعض في موضوع الجرائم الإلكترونية، وضرورة تشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لأننا شايفين إن الموضوع هيقفذ مننا، وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا، سواء كمعرفة أو تطوير أو جرائم، بحيث نعمل التشريعات اللازمة».

ووجه السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حديثه للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، قائلا: «كل ما بيطلبوا مننا مش بنبخل عليه، أنا شايف إنها مشروعة، أصرف على دة ولا أصرف على حاجة تانية؟ كل جنيه بصرفه هنا، بتكون تأثيراته ضخمة على مصر وعلينا».

وتطرق الرئيس السيسي على الكابلات البحرية التي تمر 90% منها على مصر، قائلا: «واحنا بنتكلم مع بعض من سنتين تلاتة من كدة وزير الاتصالات قالي الكابلات بتتقطع.. قولتله بتتقطع إيه؟.. قولتله يعملها على محور قناة السويس، فقالي بقالنا 10 سنين مش قادرين، قولتله دة بكرة يتعمل وخلصنا وعملنا، وهقوله قدامكم تاني لو عاوز تعمل 10 أنا جاهز».