ميتا تؤكد استخدامها للصور العامة في إنستجرام وفيسبوك.. لتدريب الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي مهيمنا على الحياة التكنولوجية الجديدة، إذ ذكر مؤخرا المتحدث باسم شركة ميتا، أنها بدأت تستخدم المنشورات العامة على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، من أجل تدريب مساعدها الجديد في مجال التكنولوجيا الحديثة.

فيما أوضح نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، خلال حوار له مع صحفية «رويترز» أن جميع المشاركات التي تم تغذيتها بالذكاء الاصطناعي الجديد تشمل النصوص والصور، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يتطرق مطلقا إلى المنشورات الخاصة بالأشخاص، كالتي يشاركها الجميع مع الأصدقاء والعائلة فقط، وفقاً لما ذكره موقع «businessinsider» الأمريكى.

هل شركة «ميتا» ستنتهك المعلومات الشخصية للأشخاص؟

أوضح «كليج»، خلال حديثه لـ«رويترز»، أن شركة «ميتا» ستحرص على أن يكون لديها إجراءات من أجل استبعاد التفاصيل الخاصة من مجموعات البيانات العامة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن المقابلة الأخيرة للمنفذ لم يشارك فيها أي إجراءات معينة ستكون مستخدمة.

وأضاف «كليج» أن «Meta» لا تستخدم الرسائل الخاصة على منصاتها المختلفة لتدريب النموذج الجديد، وفقا لما ذكره لـ«رويترز»: «حاولنا بشكل كبير تجنب استخدام مجموعات البيانات التي توجد بها معلومات الشخصية مهمة متعلقة بالمستخدمين، فضلا عن أن شركة Meta لم تستخدم مواقع مثل LinkedIn، من أجل تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، خوفا من انتهاك خصوصية المستخدمين».

كما شاركت «Meta» مساعدها الافتراضي «Meta AI» مع الجمهور يوم الأربعاء في إصدار تجريبي، ويعتبر الهدف من المساعد الجديد، هو قدرة المستخدمين على إنشاء ملصقاتهم الرقمية الخاصة وفقا للمتطالبات النصية، بالإضافة إلى مساعدتهم على تحرير الصور بتعليمات نصية، والدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي مثل مغني الراب Snoop Dogg الذي يلعب دور Dungeon Master في «Dungeons & Dragons».

كما تم إنشاء Meta AI عن طريق استخدام نموذج لغة الذكاء الاصطناعي «Llama 2» ونموذج تحويل النص إلى صورة والذي يدعى «Emu»، وذكر المتحدث باسم ميتا لرويترز، أن كلا من النموذجين تم تدريبهما باستخدام منشورات على انستجرام وفيسبوك.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرارت ميتا الأخيرة

وأشار «كليج» إلى أنه يتوقع أن يعترض معظم الأشخاص بالطريقة القانونية، فيما يتعلق بكون تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر يعتبر استخدامًا بشكل عادل، نقلا عن رويترز، وأوضح «كليج» للمنفذ أنه لا يعتقد أن الأمر سيصل للقانون أو التقاضي.

وتعليقا على تلك القرارات الصادرة عن شركة «ميتا» اعترض عدد من المؤلفين والفنانين والمطورين، وطالبوا بمقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي وشركات مثل ميتا، وذلك بسبب مخاوفهم الكبيرة في حالة استخدم الذكاء الاصطناعي أعمالهم دون موافقتهم لتدريب التقنية، إذ يمكن لذلك أن يقضي على حياتهم المهنية، فضلا عن أن مستخدمي فيسبوك وInstagram يمتلكون المحتوى الذي ينشرونه طالما أنه لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر، بحسب السياسات الخاصة بشركة Meta.