السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس «الوطنية للانتخابات» الجديد

يترأس المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من الاثنين المقبل، خلفا للمستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، الذي كان عُين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وذلك بموجب صدور القرار الجمهوري رقم (426 لسنة 2023) بهذا الشأن.

من هو المستشار حازم بدوي؟

بعد حصول المستشار حازم بدوي على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، التحق بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، وجرى تعيينه في نيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.

وجرى ترشيح المستشار بدوي مستشارا بمحكمة النقض عام 2008 من قبل الجمعية العمومية للمحكمة، كما ترأس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن يترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

وبموجب صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى المستشار حازم بدوي رئاسته، انضم كذلك 4 مستشارين من الجهات والهيئات القضائية، لعضوية المجلس وهم كل من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.