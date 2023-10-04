«أحمد» و«تاتيانا».. قصة حب عبرت الحدود وتكللت بالزواج: «لفينا العالم ورجعنا مصر»

«حلوة العيشة في مصر» بهذه الكلمات بدأ «أحمد» المصري و«تاتيانا» الإيطالية حديثهما مع «الوطن» بعدما عادا إلى مصر لحبهما الشديد لها، اختارا الغردقة مكانًا لسكنهما حيث المدينة الهادئة وسحر الطبيعة وروعة البحر، بدأت قصتهما قبل 18 عامًا، إذ كان اللقاء الأول بينهما في أثناء حضورهما برنامج تبادل ثقافي عام 2005، اندلعت شرارة الحب وتكللت بالزواج وإنجاب طفلين هما «كريم» و«رامي».

«تاتيانا» إيطالية تعشق مصر

أحبت «تاتيانا» الإيطالية مصر خاصة الغردقة، تحكي عن تجربتها في العيش بمصر وتقول: «مصر بلد التاريخ، وتشبه بلدي إيطاليا في العادات والتقاليد والارتباط بالعائلة، نجحت في تعلم طريقة عمل صينية الفراخ بالبطاطس والمحشي، والكبدة الإسكندراني، وأحب الرز المعمر والفتة لكني لم أتعلم بعد طريقة صنعهما».

أما «أحمد» فيحكي كواليس زواجها، قائلًا إن أسرتيها كانت في البداية ضد زواجهما، لكن والدتها بعد ذلك غيرت رأيها واعتبرته ابنًا لها، أما والده كان له رأي آخر، إذ أحب الفتاة الإيطالية وبارك زواجهما «تزوجنا عام 2011، عشنا في إيطاليا لتكملة دراستها وسافرنا العديد من الدول معًا، من إنجلترا إلى أمريكا وإيطاليا وإنجلترا واليونان وفرنسا والنمسا، إلى أن قررنا الاستقرار في مصر أم الدنيا».