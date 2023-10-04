وكيل «قوى النواب»: الدولة تفكر خارج الصندوق لتحقيق حياة كريمة للمواطن

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الأزمة الاقتصادية العالمية لم تجعل الدولة المصرية تتوقف عن العمل والتنمية بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن المصري، موضحا أنّ الدولة دائما تفكر خارج الصندوق لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين، وكل الشكر للقيادة السياسية.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة

جاء ذلك خلال كلمة النائبة سولاف درويش، في اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون بتقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،