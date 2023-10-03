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رئيس الوزراء: نختار موظفين من الشاب للعمل بالعاصمة الإدارية انحيازا للمستقبل

كتب:

مريم جاد
05:37 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن نقل المقر الحكومي للعاصمة الإدارية يعتبر نقلة حضارية ونوعية، والاختيار الأكبر للموظفين كان من الشباب وذلك انحيازًا للمستقبل لأنهم الأكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب للإدارة والبرامج الحديثة.

برامج تدريبية لموظفي العاصمة

وأضاف مدبولي خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر شاشة قنوات «إكسترا نيوز»، أن هناك معايير صارمة ومهمة للباحثين والموظفين وتركيز على برامج التدريب المقدمة لموظفي العاصمة الإدارية مثل برامج  التكنولوجيا والإدارة والربط والتعامل بين الوزارات والربط الإلكتروني أكثر من الورقي، مشيرًا إلى أن أي دولة جديدة تصبح تباعًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها؛ الشروق، والعبور، وبرج العرب وغيرها.

وتابع أن القانون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قانون خاص بها وهيئة اقتصادية تحقق أرباحًا ودورها تنمية المدينة ووضع بنية أساسية كبيرة وجيدة، والقطاع الخاص يستمر بالبناء، قائلًا: «الطبيعي أن الدولة هي التي تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص».

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