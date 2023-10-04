9 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. قائمة بالأسماء

تقدم عدد من المرشحين على المقاعد المختلفة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي من المقرر أن تعقد يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري.

وصل عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات إلى حوالي 324 مرشحا، في حين يتنافس 77 طبيبا آخر على مقاعد النقابة العامة، جاء ضمنهم 9 مرشحين على مقعد النقيب العام ، وفقا لبيان نقابة الأطباء، وجاءت الأسماء كالتالي:

1- أبو المجد الهواري

2- أحمد حسين

3- أسامة عبد الحي

4- إيهاب الطاهر

5- عبد الله حجازي

6- علي كامل

7- محمد سلامة

8- محمد طنطاوي

9- محمد منير

مقاعد التجديد النصفي للأطباء

وتتضمن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على عدد من المناصب المختلفة في النقابة، وهي:

- منصب النقيب العام للأطباء

- عضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية

- المقاعد الشاغرة على مستوى المناطق

- منصب النقيب بالفرعيات

- المقاعد الشاغرة بالنقابات الفرعية.

انتخابات التجديد النصفي بالأطباء

وفي الفترة الحالية، يجرى أعضاء كل من قائمة المستقبل وقائمة الاستقلال جوالاتهم الانتخابية في المحافظات والمستشفيات الحكومية وغيره، من أجل عرض البرنامج الانتخابي الخاص بهم وسعيا لكسب تأييد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية.

أما عن باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2023 جرى فتح الباب في يوم 20 يونيو الماضي، واستمر الباب مفتوحا أما المرشحين لمدة 10 أيام، وشهد يوم الجمعة الذي وافق 7 من شهر يوليو الماضي إعلان القوائم الأولية بأسماء المرشحين.