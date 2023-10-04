كيف تدفع فاتورة الإنترنت من إنستاباي؟.. خطوات سهلة وسريعة

يقدم تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، والذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي، خدمات عدة للمستخدمين، أبرزها دفع فاتورة الإنترنت من إنستاباي، وهو ما نرصد خطواته في السطور التالية بالتفاصيل.

وردًا على سؤال كيف تدفع فاتورة الإنترنت من إنستاباي؟، يمكن التعرف على الخطوات بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

دفع فاتورة الإنترنت من إنستاباي

- الدخول على الصفحة الرئيسية.

- الضغط على دفع فواتير.

- اختيار نوع الخدمة الخاصة بالاتصالات ودفع الإنترنت.

- اختيار مقدم الخدمة.

- إدخال تفاصيل الفاتورة.

- الضغط على التالي ليتم عرض مبلغ الفاتورة.

- لعملية التأكيد، يعمل المستخدم على إدخال الرقم السري (IPN PIN)، وسيقوم إنستاباى بإطلاعك على نتيجة دفع الفاتورة.

يذكر أن سبق وكشف إنستاباي من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع «فيسبوك» أن جميع البنوك ستنضم قريبًا للتطبيق.

بنوك على تطبيق إنستاباي

وبالنسبة للبنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حاليًا هي، «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Mid bank».