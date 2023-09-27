ما حدود المعاملات المالية على تطبيق «إنستاباي»؟.. تعرف على التفاصيل

يقدم تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري، العديد من الخدمات المواطنين، إذ أنَّه يتيح التحويل النقدي بشكل لحظي، ويضم عددًا كبيرًا من البنوك المصرية، ومن المنتظر انضمام جميع البنوك قريبًا بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وربما لا يعلم البعض، ما هي حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي؟، وهو ما يتردد كثيرًا، لذا نرصده في السطور التالية بالتفاصيل وفقا لما أعلن عنه «إنستاباي».

حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي

- 70 ألف جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية.

- 120 ألف جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد.

- 400 ألف جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.

البنوك المتوفرة في إنستاباي

يُذكر أنَّ البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي- بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد- بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».