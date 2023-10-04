«حكاية وطن».. 4.5 مليون مستفيد من مترو الأنفاق يوميا خلال 2023

أولت وزارة النقل أهمية خاصة لمترو الأنفاق، باعتباره واحدًا من أنجح المشروعات التنموية في مصر؛ ودوره في خدمة المواطنين؛ فهو الأسرع، والأقل تكلفة، والأكثر أمانًا.

ويسهم المترو في تسهيل السيولة المرورية، وتوفير الوقود وتقليل التلوث، ويبلغ عدد الركاب المستفيدين من مترو الأنفاق 4.5 مليون راكب يوميًا عام 2023، مقابل 2.5 مليون راكب يوميًا عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.5 مليون راكب يوميًا عام 2030.

محطات مترو الأنفاق وصلت 101 محطة عام 2023

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ عدد محطات مترو الأنفاق وصلت إلى 101 محطة عام 2023 مقابل 64 محطة عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 334 محطة عام 2030 وسجل عدد قطارات الألنفاق نحو 180 قطارًا عام 2023 مقابل 106 قطارًا عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 672 قطارًا عام 2030.

منذ عام 2014 خططت الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات بقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي حتى عام 2024 بإجمالي 27 مشروعًا، بأطوال 2.2 ألف كيلومتر وبإجمالي تكلفة 757 مليار جنيه، تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 39.6 مليار جنيه، وجارِ تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة بلغت نحو 310.4 مليارات جنيه، ومن المخطط تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 407 مليارات جنيه.