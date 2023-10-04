«اتأجلت ساعتين».. التفاصيل الكاملة لمباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي وإنبي مساء اليوم الأربعاء، إلى الساعة التاسعة، بتأخير لمدة 120 دقيقة عن الموعد المحدد مسبقا (7 مساء)، والتي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

انتصارات متتالية للنادي الأهلى

وكان الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب المصري البورسعيدي، بفوز بهدفين مقابل هدف، أما إنبي فقد حجز مقعده بالدور النصف النهائي لكأس مصر بفوزه المستحق على نادي النجوم بـ3 أهداف مقابل هدف، ويخوض الأهلي مباراته بمعنويات مرتفعة بعد أن استهل مشواره في بطولة الدوري بفوز كبير على المصري برباعية، وتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب سان جورج الإثيوبي، بعد أن حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باكتساح فريق سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة بمجموع المباراتين.

فوز الأهلى على سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة بمجموع المباراتين بالذهاب والآياب

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بـ3 أهداف نظيفة، من خلال ثنائية حسين الشحات وهدف من أحمد عبد القادر، وحسم النادي الأهلي الفوز بمباراة الإياب التي أقيمت أيضا على استاد القاهرة الدولي برباعية نظيفة، حيث تمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدفين، إضافة لهدفين أحرزهما كهربا.

5 لاعبين بالأهلي يتوقع غيابهم بمباراة نصف النهائي بكأس مصر بسبب الإصابة، وهم، عمرو السولية وصلاح محسن وكريم نيدفيد خالد عبد الفتاح ومحمود متولي، ويتوقع الخبراء الرياضيون أن يدفع كولر في تشكيله للفريق بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني بخط الدفاع، مع الاعتماد على أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية بخط الوسط، واختيار أنتوني موديست وبيرسي تاو ورضا سليم لتمثيل خط هجوم الأهلي اليوم 4 أكتوبر أمام إنبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وانبي ويمكن مشاهدة المباراة بين الأهلي أنبي اليوم على شاشة قناة أون تايم سبورت الناقلة لكافة مباريات كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.