«جنود الكاميرا».. السينما الوثائقية تصنع تراثا ضخما لحرب أكتوبر وأبطالها

الأقدام تنغرز في رمال الأرض الطاهرة تعانقها، الأيادي تتسابق لزرع العلم الذي أنبت بمجرد ما لمس تلك الرمال، هتافات النصر وصيحات التكبير ممزوجة بالدموع ورائحة البارود تتداخل وتصنع لوحة مرئية عصية على النسيان، مشاهد عديدة نجحت السينما التسجيلية في حبس انتصار أكتوبر للأبد داخل شرائط سينمائية ضخمة ليظل الانتصار بنفس النكهة الطازجة داخلها حتى مع مرور 50 عاما على الملحمة التاريخية، مما يعكس أهمية السينما التسجيلية في الاحتفاظ بالذاكرة البصرية لواحدة من أهم اللحظات في التاريخ المصرى الحديث.

زيارة المصريين لمعرض الغنائم الذي يضم الأسلحة الإسرائيلية في فيلم «حائط با مبكى»

أعمال وثائقية بديعة عن «الحرب التي دمَّرت الأساطير» سجلتها عيون الآباء الأوائل للسينما التسجيلية في مصر، على الجبهة ما بين سيناء والقناة كان المخرجون جنبا إلى جنب مع المقاتلين، يستخدمون كاميراتهم في التأريخ لتلك المعركة لتكون شهادة مرئية على بطولات وبسالة الجنود للأجيال القادمة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان النصر حتى أن الأجواء كانت لا تزال مغلفة بحالة الحرب، شهد العام 1973 تقديم مجموعة من الأفلام منها «حائط بلا مبكى» للمخرج هاشم النحاس، ورصد الفيلم زيارة المصريين لمعرض الغنائم الذي يضم الأسلحة الإسرائيلية التي دمرها الجيش المصري، و«مدينة لا تموت» للمخرج حسين الطيب الذي سجل من خلاله تضحيات أهالي مدينة بورسعيد، ومن بين تلك الأفلام «6 ساعات» للمخرج خليل شوقي، «ما أخذ بالقوة» إخراج حسين كمال.

المخرج خيري بشرة قدم فيلما عن المقاتل محمد عبد العاطي «صائد الدبابات»

وفي العام التالي تضاعف عدد الأفلام التسجيلية التى تم تقديمها عن الحرب المجيدة وأبطالها، حيث قدم المركز القومي للسينما التسجيلية ما يقرب من 12 فيلما وثائقيا من بينهم «أبطال من مصر» للمخرج أحمد راشد، «نهاية بارليف» للمخرج عبد القادر التلمساني، « تحية لمقاتل مصري» إخراج صلاح التهامي، كما قدم المخرج خيري بشارة فيلما وثائقيا عن بعنوان «صائد الدبابات» والذي رصد بطولة المقاتل محمد عبد العاطي الذي قام بتدمير 23 دبابة من دبابات العدو بمفرده.

ومن أبرز الأفلام التي أرَّخت لحرب أكتوبر فيلم «جيوش الشمس» للمخرج الكبير شادي عبد السلام، تم تشكيل فريقان لتصوير الفيلم الفريق الأول بقيادة إبراهيم غراب وسمير بهزان، والثاني بقيادة سمير فرج وشادي عبد السلام، وحصل الفيلم على جائزة «السيداك» من اتحاد النقاد السينمائيين الدوليين.

بينما وثق المخرج سعد نديم في فيلمه «موكب النصر» الاحتفال بالذكرى الأول لانتصار أكتوبر والتي تتضمنت استعراضات بالدبابات والطائرات المصرية، والتف حولها جموع الشعب المصري.

نجح المخرجون المصريون في الأشهر الأولى بعد حرب أكتوبر أن يصنعوا تراثا وثائقيا ضخما للمعركة التي ما زالت حية في أفلامهم، وأبطالها سواء من خلال مشاهد حقيقية من أرض المعركة أو شهدات الضباط والجنود أو حتى أبرز ما كتب في الصحف العالمية، بالإضافة إلى الأكاذيب الدعائية التي روَّجتها إسرائيل عن نفسها لضعف الروح المعنوية للجيش المصري، وقامت وزارة الثقافة بترميم مجموعة كبيرة من تلك الأفلام وطرحتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، لتظل تلك الشهدات حية للأجيال الجديدة على عظمة الأجداد.