فتح 5 قاعات جديدة لمرحلة رياض الأطفال في بعض المدارس بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 5 قاعات جديدة لرياض الأطفال ببعض المدارس الرسمية والخاصة بمراكز المحافظة للعام الدراسي الجديد، وذلك بناء على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس إدارة بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس، وفتح فصول وقاعات جديدة، ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

حل مشكلة الإقبال الكبير

واستعرض المحافظ، خلال لقائه مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية، لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية للتغلب عليها مستقبلاً.

فتح قاعات جديدة

وقال محافظ أسيوط، إنه تم الموافقة على فتح 5 قاعات جديدة بروضات مدارس الفاروق الرسمية لغات بمدينة أسيوط (قاعة جديدة)، وقاعة جديدة عربي بمدرسة مجمع 30 يونيو الخاصة (دار الأرقم )، وقاعتين جديدتين بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمركز ديروط «kg1»، وفتح قاعة جديدة بنفس المدرسة لمرحلة «kg2»، إضافة إلى فتح قاعة جديدة بمدرسة الشهيد خلف أبوزيد الرسمية لغات بقرية العقال القبلي، وذلك لاستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة.