إزالة 34 حالة إشغال وتشميع محال مخالفة لمواعيد الغلق في الإسكندرية

أسفرت حملة لحي الجمرك بالإسكندرية عن إزالة 34 حالة إشغال، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، إن الحي شن حملة لرفع الإشغالات بوجود الإدارات المعنية بالحي، وعلى رأسها إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث، استهدفت الباب الأخضر وشارع البحرية ووكالة الليمون، وقصر رأس التين والسيد محمد كريم.

تجميل ميدان الأنفوشي

وأشارت رئيس حي الجمرك إلى البدء في أعمال التطوير القائم بدوران نقطة الأنفوشي، بتواجد الإدارات المعنية بالحي من مديري إشغال طريق والمتابعة الميدانية والمكتب الفني.

وجاء ذلك في إطار الإرتقاء بالمستوي الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط، وجاري المتابعة حتى يتم الإنتهاء من أعمال التجميل لإظهار المظهر الجمالي لميادين وشوارع حي الجمرك.

الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية

وأضافت نهى خليفة، أن الإدارات شنت عدة حملات لمتابعة قرار الغلق الشتوية للمحال، واستهدفت شارع السيد محمد كريم وإسماعيل صبري وصفر وطريق الكورنيش، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد محل لعدم الإلتزام بالمواعيد الشتوية للغلق وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتحصيل غرامة فورية 12000 جنيه.