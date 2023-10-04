أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023.. استقرار في نهاية التعاملات

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023، استقرارًا في نهاية التعاملات، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.

وترصد «الوطن» أسعار الدولار اليوم 4-10-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق المعلن عبر المواقع الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 30.85 جنيه للبيع/ و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023، في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 في ختام التعاملات، داخل بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.