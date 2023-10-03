أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات؛ إذ لم تشهد أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات المسائية، سجل داخل بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.