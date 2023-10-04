أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 في بداية التعاملات الصباحية نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنته البنوك رسميًا عبر مواقعها الرسمية.

وترصد «الوطن» أسعار الدولار اليوم 4-10-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها يوميا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-10-2023 في ختام التعاملات المسائية، داخل بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.