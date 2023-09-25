تراجع أسعار الذهب بالأسواق العالمية مع استقرار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، مع استقرار الدولار الأمريكي، بعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من أن التحركات كانت محدودة، مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

سعر الذهب العالمي

وهبط سعر الذهب العالمي، في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1921.30 دولار للأوقية، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1941.60 دولار. وفقًا لـ"CNBC".

الأسعار تتعرض لمزيد من الضغط

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق في Kinesis Money، أن أسعار الذهب فشلت في البقاء فوق 1930 دولارًا للأوقية الأسبوع الماضي، مضيفًا أن السبائك قد تتعرض لمزيد من الضغط نحو المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1900 دولار، إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وفقًا لـ"CNBC".

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة شراء السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة والمسعرة بالدولار.

المزيد من رفع أسعار الفائدة

وحذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتًا الأسبوع الماضي، حيث قال عدد من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أشهر

ويقترب الدولار من أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.