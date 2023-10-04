تفاصيل مزايدات علنية لطرح استراحات سياحية في 3 مناطق أثرية بالمنيا

تُجري محافظة المنيا مزايدات علنية للانتفاع باستراحات سياحية في 3 مناطق أثرية، هي تل العمارنة بشرق النيل بمركز ديرمواس، وتونا الجبل في غرب مركز ملوي، وبني حسن بشرق النيل بمركز أبوقرقاص، شريطة دفع رسوم التأمين بقيمة 500 جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد.

مزايدة استراحة تل العمارنة بديرمواس

وأعلن ديوان عام محافظة المنيا، إجراء المزايدة العلنية العامة رقم (1) جلسة 12 ظهراً يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر، مقابل الانتفاع بالاستراحة السياحية بمنطقة تل العمارنة لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 500 جنيه.

كما سيتم إجراء المزايدة علنية عامة رقم (2) جلسة 12 ظهراً يوم الأثنين الموافق 9 أكتوبر، لعملية الانتفاع بالاستراحة السياحية بمنطقة بني حسن الشروق لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 500 جنيه.

استراحة سياحية في تونا الجبل

كما سيتم إجراء مزايدة علنية عامة رقم (3) جلسة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر لعملية مقابل الانتفاع بالاستراحة السياحية بمنطقة تونا الجبل لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأمين المؤقت 500 جنيه.

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، أن كراسات الشروط تُطلب من مخازن ديوان عام محافظة المنيا، وقيمة كراسة الشروط 351 شاملة الضريبة وطابع الشهيد وطابع إعاقة، تخضع المزايدات للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.