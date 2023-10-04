توزيع ورود وأعلام مصر على ركاب «السكة الحديد» احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

وزّعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلام وورود وعلى الركاب احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد.

وأوضحت الهيئة، في تقريرٍ لها، أنّ متحف السكة الحديد يعد واحدًا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم، والذى افتُتح في 15 يناير 1933، وأعيد تطويره وافتتاحة في مارس 2016، ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر، من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة.

ويتيح المتحف متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يشتمل متحف السكة الحديد على مكتبة تحوي العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.