جان هنري قائما بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.. من هو؟

كلّف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جان هنري بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

السيرة الذاتية لرئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

وحصل القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على دكتوراه في هندسة التحكم الآلي من جامعة باريس بفرنسا عام 2004، وماجستير في التحكم في العمليات من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا عام 1997، إضافة إلى دبلومة تربوية في مجال التعليم من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا، وبكالوريوس في هندسة القوي الكهربية من كلية الهندسة جامعة المنيا عام 1991.

تكليف رئيس جديد لجامعة بني سويف التكنولوجية

شغل رئيس الجامعة عدد من المناصب كان آخرها قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، كما تولى منصب رئيس قسم الكهرباء ثم وكيل كلية الهندسة بجامعة بني سويف، مدير مشروع انشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب التابع لصندوق تطوير التعليم، استشاري بلجنة التخطيط بجامعة بني سويف، ومدير مركز تنمية الموهبين والمبدعين والمبتكرين بجامعة بني سويف، وخبير تخطيط استراتيجي بوحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي.

إسهامات رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

ساهم الدكتور جان في تخريج أول دفعة من جامعة بني سويف التكنولوجية وانشاء وحدة متابعة الخرجين بالجامعة، وعقد عدة برتوكولات تعاون مع كبري الشركات الصناعية لتدريب الطلاب وإتاحة فرصة لتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل بمدينة أبو غالب بالجيزة والذي يشمل مدرسة ثانوية فنية وكلية تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس التكنولوجي، والمشروع ممول من الحكومة المصرية والحكومة الايطالية، وتم وضع المناهج وتدريسها وفق أحدث النظم وبتطبيق مميز لنظام الجدارات بالاستفادة من الخبرة الإيطالية واستهدف المشروع المساهمة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر ليستجيب بشكل افضل لاحتياجات سوق العمل ولتحسين مستوي التنافسية للفنيين والتكنولوجيين المصريين.