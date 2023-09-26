أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية في القاهرة والمحافظات

أسابيع قليلة ويبدأ فصل الشتاء، حيث تنشط البكتيريا والفيروسات، وتنتشر بسبب الجو غير المستقر، والاختلاط اليوم بين الأطفال والطلاب في المدارس والجامعات، حيث يزداد انتشار فيروس الإنفلونزا.

وتحرص وزارة الصحة كل عام، على التنبيه على المواطنين بضرورة الحصول على مصل الإنفلوزنزا الموسمية قبل بداية فصل الشتاء، وذلك من أجل تحقيق الوقاية الصحية للجميع، خاصة أن المصل متوفر لجميع الفئات العمرية، ويساعد على مقاومة مرض الإنفلونزا ويحد من انتشاره طوال فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية، عن الأماكن المتوفر فيها الحصول على مصل الإنفلونزا في القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية، حتى يستطيع المواطنين الحصول عليه بشكل سلسل وسهل.

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتوفر وزارة الصحة، عددا من المراكز الكبرى في جميع المحافظات، كما يلي.

محافظة القاهرة والجيزة

متوفر في مركز المصل واللقاح، 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، الجيزة.

محافظة الإسكندرية

متوفر داخل مركز المصل واللقاح ، في شارع شعراوي مول عمارة 3 الدور الأول «لوران».

أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا في المحافظات

حرصت وزارة الصحة على توفير مصل الإنفلونزا الموسمية في جميع مستشفيات وزارة الصحة في كل محافظات الجمهورية.

سعر مصل الإنفلونزا الموسمية

المصل متوفر في المستشفيات ومركز المصل واللقاح بسعر واحد وهو200 جنيه، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة.