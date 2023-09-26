هل يحتاج الأطفال لتطعيم الإنفلونزا قبل دخول المدارس؟.. استشاري يجيب

بالتزامن مع قرب دخول الأطفال للمدارس، وبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، ودخول فصل الشتاء وزيادة الإصابة بالأمراض التنفسية، يخشى الآباء والأمهات على أطفالهن من الإصابة بالإنفلونزا، ولذلك الدكتور أمجد الحداد، يوضح استشاري الحساسية والمناعة أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا في المدارس.

تطعيم الأطفال باللقاح الخاص بالإنفلونزا

وقال «الحداد»، إنه من الضروري أن يتم تطعيم الأطفال باللقاح الخاص بالإنفلونزا قبل دخول المدارس، لحمايتهم من الأمراض التنفسية وخاصة الإنفلونزا، لأنهم الأكثر عرضة للتعرض لها لضعف مناعتهم.

4 عدوات تنفسية تنتشر في هذا الوقت

وأضاف «الحداد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك 4 أمراض تنفسية تنتشر في فصلي الخريف والشتاء، وهي: «الإنفلونزا، الكورونا بمتحوراته، البرد، الفيروس المخلوي» وتتشابه أعراضهم كلهم مع بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن هذه الفيروسات تنتشر أكثر مع دخول المدارس التي تكون بيئه خصبة بسبب التجمعات وبالتالي يتنشر من طالب إلى طالب.

وتابع استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الدولة المصرية تعمل على توفير لقاحات خاصة بالإنفلونزا كل عام، نظرًا لزيادة الإصابة بها في هذا الموسم، ويكون لقاح رباعي، يحتوي على أخطر 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا ويمكن الحصول عليه من عمر 6 أشهر فما فوق.