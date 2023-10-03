نقيب الفلاحين: سعر قنطار القطن اليوم يحقق ربحا جيدا للمزارعين

سجل سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء، استقرارا في المزادات المخصصة لبيعه، بعد تجميعه من الحلقات الحكومية، ويتراوح سعر قطار القطن ما بين 9 و10 آلاف جنيه للقطن «جيزة 95»، بالتزامن مع موسم جني القطن الذي بدأ في بداية شهر سبتمبر الماضي.

سعر قنطار القطن اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء، وفقًا للمزادات المخصصة لبيع القطن الذي تم تجميعه من الحلقات الحكومية.

أسعار القطن المصري

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحيين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار القطن المصري في الفترة الحالية أسعار عادلة بالنسبة للمزارعين، لافتا إلى أنّ المزارع يستطيع تحقيق هامش ربح جيد، حيث يسجل سعر قنطار القطن اليوم من 9 لـ10 آلاف جنيه.

المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف، نقيب الفلاحين، أنّ القطن من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة للفلاح وللدولة أيضا، ويعتمد الفلاح على القطن في سداد مديونياته؛ لأنه أكثر المحاصيل ربحا رغم تكاليف الزراعة المرتفعة وطول فترة زراعته في الأرض والتي تزيد عن 5 أشهر.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح «أبو صدام» أنّ القطن المصري محصولًا زراعيًا وصناعيًا، يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، كما أنه يتميز بالصفات الغزلية الممتازة، بالإضافة إلى التجانس والتماثل بين هذه الصفات مما يقلل من الفاقد أثناء التصنيع.

أنواع القطن المصري

وتشتهر مصر بزراعة أنواع عديدة من القطن، وتعتبر أنواع القطن المصري «جيزة» الأكثر تداولاً؛ وتتميز أصناف القطن المصري بأليافها الطويلة ونعومتها وجودتها العالية، مما يجعلها مناسبة ومفضلة في صناعة الملابس والنسيج.