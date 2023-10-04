سعر قنطار القطن في مصر اليوم الأربعاء 4-10-2023

استقر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 4-10-2023، في المزادات المخصصة لبيعه، بعد تجميعه من الحلقات الحكومية، ليستقر عند مستوى 10 آلاف جنيه للقطن «جيزة 95»، بالتزامن مع موسم جني القطن، وحرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم الفلاح المصري، لتعزيز منظومة زراعة القطن.

سعر قنطار القطن اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء، وفقًا للمزادات المخصصة لبيع القطن الذي تم تجميعه من الحلقات الحكومية.

سعر قنطار القطن المصري

يسجل سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر، من 9 لـ10 آلاف جنيه، حسب المنطقة.

منظومة تداول القطن الجديدة

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

أنواع القطن المصري

وتشتهر مصر زراعة أنواع عديدة من القطن، حيث يعد القطن المصري «جيزة» الأكثر تداولا، وتتميز أصناف القطن المصري بأليافها الطويلة ونعومتها وجودتها العالية، ما يجعلها مناسبة ومفضلة في صناعة الملابس والنسيج.