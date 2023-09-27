سعر قنطار القطن في الأسواق المصرية اليوم.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، ثباته الذي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل أنّ الأسعار الخاصة بقنطار القطن الواحد طويل التيلة شهدت منذ عده أيام ارتفاعًا، ووصلت قيمته إلى 350 جنيهًا مما يعود بالنفع على الفلاحين، وذلك وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضحت البوابة عبر موقعها الرسمي، أنّ سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية يسجل اليوم، 11 ألفًا و700 جنيه، فيما يبلغ سعر قنطار القطن المستورد من الهند والصين اليوم، 4300 جنيه.

موعد حصاد القطن

وبالنسبة لموسم حصاد القطن، فقد يستمر لمدة تصل إلى شهرين، في ظل أنّ هناك توقعات بانتهاء الموسم قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، كما جرى فتح المزادات بسعر 4855 جنيهًا للقنطار، علمًا بإن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.