سعر قنطار القطن اليوم الخميس 28-9-2023.. اعرف التفاصيل

سجل سعر قنطار القطن اليوم الخميس نحو 11 ألفاً و700 جنيه للنوع طويل التيلة، وفقاً لتقرير لجنة التحكيم واختبارات القطن، وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي أن هذه الأسعار تصب في مصلحة المزارعين وتعوضهم عن قيمة المصروفات وثمن السماد.

سعر قنطار القطن اليوم

ونشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، إذ سجل 11 ألفا و700 جنيه للنوع طويل التيلة، ويتحدد سعر القطن من قبل لجنة التحكيم والاختبار، حسب جودته ونظافته وكذلك حسب نوعه.

موسم جني محصول القطن

ويستمر موسم جني محصول القطن لمدة تصل إلى شهرين، وهناك توقعات بانتهاء الموسم قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وبحسب تقرير لجنة اختبار القطن فقد جرى فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار، علمًا بأن أسعار قنطار القطن هذا العام، بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وبلغ سعر قنطار الطن اليوم نحو 11 ألفاً و700 جنيه للقطن طويل التيلة، بينما يبلغ سعر قنطار القطن المستورد من الهند والصين، 4300 جنيه.