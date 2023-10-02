أحد علماء الأزهر: الافتراء على الناس من كبائر الذنوب

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الافتراء على الآخرين يعتبر أشد النميمة والغيبة، لافتا إلى أن الافتراء على الناس من كبائر الذنوب.

الافتراء من كبائر الذنوب

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «الافتراء أن أحد يتهم ويصف أحد بأمور ليست فيه، وهو افتراء بالكذب، وهذه من كبائر الذنوب».

وأضاف أن النميمة والغيبة والافتراء من أسباب عذاب القبر، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، مرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قبرينِ فقال: «إنَّهما ليُعذَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ ثمَّ قال: بلى أمَّا أحدُهما فكان يسعى بالنَّميمةِ وأمَّا الآخَرُ فكان لا يستنزِهُ مِن بولِه»، ثمَّ أخَذ عودًا فكسَره باثنينِ ثمَّ غرَز كلَّ واحدٍ منهما على قبرٍ ثمَّ قال: «لعلَّه يُخفَّفُ عنهما العذابُ ما لم ييبَسا».