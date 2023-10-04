إسعاد يونس: «الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر في أزهى صورها»

قالت الفنانة إسعاد يونس، جرى استدعاء كل الفنانين، في يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لاسيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا أبدا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي: «كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي فكلمت أمي وقولتلها ماما بابا رجع خلاص وروحه مرتاحة ومش هيبقى حزين تاني لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها».

تابعت: «أتمنى حياتنا كلها تفضل بالجمال ده، فنصر أكتوبر العظيم هيفضل طول عمره يسببلي حالة سعادة وفرحة».