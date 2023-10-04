الوادي الجديد و«التخطيط» تبحثان جاهزية مجمعات الخدمات ضمن «حياة كريمة»

التقت حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يزور المحافظة، للوقوف على جاهزية مجمعات خدمات المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة، لضمان الانتقال لعملية الميكنة دون صعوبات، وذلك بحضور العميد إيهاب مصطفى، والعميد سامح حسين، مديري مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات، والمهندس محمود فكري المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

تقارير بالملاحظات الفنية

من جانبها، وجّهت نائب محافظ الوادي الجديد، إعداد تقرير بجميع الملاحظات الفنية، لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، واعتماد الدليل الموحد لخدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لتعريف المواطنين على الخدمات المقدمة، وتفعيل دور لجنة المتابعة، لتقييم مؤشرات الأداء وكفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

دراسة إنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام

كما تطرّق الاجتماع لدراسة توفير مقر مناسب لإنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام، يتم ربطه بجميع الإدارات، لحوكمة منظومة العمل، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.

وأشادت، نائب محافظ الوادي الجديد، بخطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مؤكدة أن منظومة المراكز التكنولوجية من أفضل المنظومات وأيسرها لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة.